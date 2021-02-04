PTAC проверил 16 торговцев в Facebook и начал 15 административных дел

Торговля в социальных сетях часто не соответствует требованиям, регулирующим электронные продажи. К таким выводам пришел Центра защиты прав потребителей (PTAC), проверив 16 профилей онлайн-торговцев и оштрафовав 15 из них.

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Проверка была проведена в рамках проекта "Осуществление надзора в электронной среде в отношении к предложениям купить вещи и услуги в социальных сетях".

Были проанализированы объявления о коммерческих предложениях в Facebook Marketplace и профили торговцев. PTAC выяснял, получают ли потребители преддоговорную информацию и условия договора, возможно ли идентифицировать продавца, есть ли у клиента право отказа, указана ли информация о продукте, цене, оплате и условиях доставки.

В результате проверки 16 профилей начато 15 административных дел против торговцев одеждой, обувью, сумками, детскими товарами, косметикой, аксессуарами для мобильных устройств и другими товарами. В семи случаях потребители не получали информацию о торговцах, а во всех 16 не было информации о порядке оплаты, условиях доставки, условиях отказа от товара и услуги и возможности связаться с продавцом в связи с осуществленным заказом.

PTAC связался с торговцами через Facebook Messenger и электронную почту, в двух случаях были отправлены письма. В трех случаях связаться не удалось, потому что торговцы прекратили коммерческую деятельность.

14 из начатых дел уже закончены, в одном случае продолжаются переговоры с торговцем в целях добиться добровольного устранения нарушений. Семеро предпринимателей уже добровольно исправили нарушения. В одном случае была констатирована подделка товаров (аксессуаров для мобильных устройств) и дело было передано полиции.

Facebook ограничивает возможность торговцев без коммерческого статуса в возможности публиковать договор дистанционной продажи, нет формы, чтобы загрузить текст или дать на него ссылку. Поэтому выполнить требования PTAC, торгуя через Facebook, такие торговцы не могут, и им пришлось удалить профиль или прекратить его использовать.