Птичий грипп в Латвии: в июне выявлено 35 новых случаев
Foto: Pārtikas un veterinārais dienests

В июне выявлено уже 35 новых случаев распространения птичьего гриппа, а в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) по-прежнему продолжает поступать информация от жителей о найденных мертвых или больных птицах, сообщили порталу Delfi в PVD.

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В этом году птичий грипп подтвержден в Айзкрауклском, Цесисском, Гулбенском, Краславском, Мадонском, Огрском, Резекненском, Саласпилсском, Салдусском, Талсинском и Тукумсском краях, а также в Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе, Юрмале и Риге.

Из 246 лабораторно обследованных птиц высокопатогенный птичий грипп выявлен у 102 особей.

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