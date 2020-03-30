Пуце: для всеобщего карантина нет оснований, его сложно выдержать и экономически, и психосоциально

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце заявил, что в настоящее время для введения всеобщего карантина нет оснований, потому что это "краткосрочное мероприятие, которое людям сложно выдержать как с экономической, так и психосоциальной точки зрения". Этот период по возможности нужно отдалить, сказал Пуце. Он отметил, что пока это удается, потому что решения правительства основаны на рекомендациях экспертов, знаниях и конкретных данных.

По словам Пуце, все зависит от того, как будет развиваться эпидемическая ситуация. Уже введенные ограничения работают — это подтверждается тем, что число новых случаев заболевания растет медленнее, чем в ряде других стран.

В свою очередь, премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что необходимость всеобщего карантина будет рассмотрена, если поступят соответствующие указания от эпидемиологов, а пока правительство не планирует его вводить. Он также признал, что среди политиков, как и среди населения, есть разные мнения по этому поводу.

"Дискуссия будет продолжаться. Если сравнивать с другими странами, Латвия в более хорошем положении. Мы прислушались к рекомендациям эпидемиологов", — сказал премьер.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 29 новых случаев заболевания Covid-19, в целом в стране инфицировано 376 человек.

Положительный результат выявлен в 2,6% случаев, уровень распространения Covid-19 в Латвии — 19,6 случаев на 100 000 человек населения.