Пуце хочет демократизировать самоуправления, сузив их полномочия

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) начало работать над новым законом о самоуправлениях, выяснил портал Delfi.lv. Он сузит их полномочия и даст возможность жителям частично участвовать в распределении бюджета города.

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14 июля глава Кабмин рассмотрел информативное сообщение, которое предоставил глава министерства Юрис Пуце. Там говорилось о том, что нужно четче отделить исполнительную власть от законодательной, ограничить возможность для депутатов самоуправлений совмещать должности и улучшить организацию работы. Отдельный раздел в законопроекте будет занимать Рига и функции ее думы.

Чтобы жители города были больше вовлечены в работу самоуправления, VARAM предлагает ввести бюджет участия — жители смогут сами определить, как будет потрачена часть муниципальных средств. Кроме того, в муниципалитетах должны появиться консультативные советы жителей, которые будут обеспечивать диалог горожан и думы. Также у горожан будет возможность подавать в думу коллективные заявления. Все это, считает Пуце, должно обеспечить демократический процесс.

Самоуправление должно будет подробно отчитываться о расходах бюджетах, причем в таком виде, чтобы населению было легко это понять.