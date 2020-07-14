Пуце: многие нормы закона о самоуправлениях устарели

Многие нормы действующего закона о самоуправлениях устарели, а новый закон уменьшит административную нагрузку и будет способствовать вовлечению общества, заявил агентству LETA министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

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Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) начало работу над новым законом о местных самоуправлениях с целью обеспечить современное управление, стимулировать демократизацию, отделив исполнительную власть от законодательной, уменьшить концентрацию власти и обеспечит регулярное участие местного населения, например, в форме консультативных советов.

МОСРР представило доклад о разработке закона о самоуправлениях, в котором отмечается, в частности, что нужны большие ограничения в совмещении должностей, возможность самим жителям определять, как будет истрачена часть муниципального бюджета. В законе выдвинуты конкретные требования для исполнительных директоров и их заместителей.

С точки зрения МОСРР, нужно пересмотреть также право самоуправлений издавать обязательные правила, и, где это возможно, перейти к единым нормам на всей территории страны.