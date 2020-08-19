Пуце: Нет оснований утверждать, что "упаковочный депозит" повлияет на цены

Сравнение цен на напитки в Латвии, где депозит тары появится только в 2022 году, и в Литве и Эстонии, где такой порядок уже есть, не позволяет сделать вывод, что из-за системы продукция станет дороже, заявил "Домской площади" LR4 министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце. Его слова приводит портал rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"К 2025 году мы должны собирать 90% пластмассовой упаковки. Единственная система, которая может это гарантировать, — это система депозита тары. Это мы видим по другим странам Евросоюза: есть страны, где, как в Латвии, систему депозита не используют, и ни в одной из них не достигают 90-процентного показателя. Если же смотрим на страны, где такая система есть, там крайне редко сбор упаковки составляет менее 85%. В большинстве случаев более 90%", — сообщил Пуце.

Отвечая на вопрос, не приведет ли это к тому, что в итоге больше заплатят потребители, политик заметил: "Мы можем сравнить цены в Литве, Эстонии, где есть депозит тары, и в Латвии. И мы не видим, что у наших соседей из-за этой системы напитки стоят больше. Если не считать, конечно, самого депозита, который в Литве и в Эстонии составляет 10 центов — и в Латвии будет столько же… Но это те деньги, которые потребитель получает назад, когда сдает упаковку".

Пуце рассказал, что вчера в силу вступили правила Кабинета министров, которые описывают, как Госслужба охраны среды должна выбирать оператора новой системы. До конца сентября потенциальные ее операторы могут подавать заявки, до конца года ответственное ведомство должно выбрать лучшее предложение, после чего у победителя будет примерно год, чтобы расставить тароматы, наладить логистику, заключить огромное количество договоров с производителями, импортерами напитков, с торговцами и др.

Подсчитано, что общая стоимость системы — 30 миллионов евро. Но не из Госкассы, а из карманов производителей и торговых сетей. Так что скорее всего, эти расходы придется покрывать покупателям, отмечает LTV7.

Планируемое введение системы депозита тары станет налогом для жителей Латвии и не решит проблемы со снижением количества отходов, ранее заявил президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.