Пуце: нынешняя коалиция доработает до выборов в Сейм

Председатель фракции Attīstībai/Par!, депутат Сейма Юрис Пуце убежден, что нынешняя коалиция сможет найти общий язык для совместной работы в оставшиеся до выборов в Сейм несколько месяцев.

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В интервью Латвийскому радио на вопрос о требовании отставки министра внутренних дел Марии Голубевой (Attīstībai/Par!) со стороны Национального объединения Пуце ответил, что, по его мнению, это безответственная попытка дестабилизировать правительство незадолго до выборов, чтобы набрать больше голосов избирателей. Политик считает, что сейчас точно не время для этого.

Пуце неоднократно подчеркивал, что теперь вся ответственность лежит на премьер-министре Кришьянисе Кариньше ("Новое Единство"), и ему придется найти способ разрешить эту ситуацию, не подчиняясь политическим ультиматумам.

Сначала следует понять, искренним ли является намерение Национального объединения покинуть правительство, если Голубева не уйдет в отставку, или это всего лишь публичная позиция.

На просьбу прокомментировать возможную работу в правительстве меньшинства Пуце заявил, что сейчас не время для такого правительства, потому что предстоит принимать трудные и ответственные решения.

Политик также подчеркнул, что, по его мнению, Голубева достойно выполняла свои обязанности министра внутренних дел, а ошибки, допущенные внутри полиции, будут оцениваться в ходе служебных проверок.

Как уже сообщалось, Национальное объединение на прошлой неделе пригрозило покинуть Кабинет министров, если глава МВД Мария Голубева не будет отправлена в отставку из-за событий 9 и 10 мая.

Выборы в Сейм состоятся в Латвии 1 октября.