Пуце оценил способность правительства принимать решения, которые долго откладывались

Правительство Кришьяниса Кариньша способно принимать решения по вопросам, которые долго откладывались, заявил, подводя итоги первого года работы правительства, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Он отметил, что среди приоритетов правительства была административно-территориальная реформа, и Министерству охраны среды и регионального развития (МОСРР) фактически в течение года удалось выполнить поставленные перед ним задачи, подготовив проект реформы, который будет рассматриваться в парламенте.

По мнению Пуце, большая работа проведена и для уменьшения неравенства между регионами. Важным был вопрос о Рижской думе, но она была не единственным объектом внимания МОСРР. "Мы обратили внимание десятков самоуправлений на потенциально допущенные ими нарушения законов", — сказал министр. Тем не менее ситуация в Рижской думе была самой тяжелой — пришлось не только сместить с должности мэра, но и инициировать роспуск самоуправления.

"Это правительство принимает решения, которых ждали много лет", — повторил Пуце. Одно из таких решений — о системе залоговой тары, операторы которой будут выбраны в этом году. Также фактически закончен второй этап санации гудроновых прудов в Инчукалнсе.

Министр положительно оценил и программу реэмиграции, в результате которой в регионы Латвии вернулось из-за границы 656 человек.