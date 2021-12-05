Пуце: Павлютс начал дискуссии об обязательной вакцинации еще в июне

На своем ли месте министр здравоохранения Даниэль Павлютс? Почему сорвались переговоры о более тесном сотрудничестве правящих политических сил "Новое Единство" и Attīstībai/Par (AP!) о более тесном сотрудничестве перед выборами? Станет ли министр обороны Артис Пабрикс кандидатом AP! на пост премьер-министра? На эти вопросы в интервью Delfi Plus ответил председатель фракции AP! в Сейме Юрис Пуце.

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"Если мы посмотрим объективно, то увидим, что Даниэль (Павлютс) в должности министра здравоохранения с января, фактически он получил министерство в ситуации, когда вакцины только-только были одобрены, у нас в тот момент был локдаун и ситуация с относительно высокой заболеваемостью, у нас фактически не было вакцин и нужно было в стремительном темпе создавать каналы распространения вакцин. В принципе все цели выполнены. В любом процессе, в которые вовлечены 100 и более и тысяч человек, неизбежны какие-то сбои. После каждого следовала реакция и предложение дальнейшей деятельности. Не всегда эта реакция и предложение получали в правительстве быструю поддержку. Фактически первая дискуссия о том, что вакцинация должна стать обязанностью, была инициирована Даниэлем в начале июня, но тогда к этому, конечно, не был никто готов. Пришлось ждать октября, чтобы это решение можно было принять, хотя оказалось, что это самый эффективный способ расширить охват вакцинацией", — так отозвался от министре здравоохранения Даниэле Павлютсе Юрис Пуце.

Attīstībai/Par, невзирая на постоянные слухи о непростых отношениях внутри самого политического объединения, собирается в октябре 2022 года на выборах в 14-й Сейм стартовать в прежнем составе, заявил Пуце. После того, как премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") обвинил Даниэля Павлютса в том, что он не сумел наладить отношения с отраслевыми организациями, что едва не закончилось отставкой министра здравоохранения, слухи о тесном предвыборном сотрудничестве "Нового Единства" и АР! тоже сошли на нет. По словам Юриса Пуце, по итогам переговоров как внутри АР!, так и AP! с "Новым Единством", стороны пришли к выводу, что этот "тот случай, когда объединение не будет настолько синергичным". Причем, не только с точки зрения избирателей, но и с точки зрения реализации идей. Пуце утверждает, что идея обсуждалась неофициально и до формальных переговоров дело даже не дошло.

Неясно пока, станет ли министр обороны Артис Пабрикс кандидатом в премьер-министры от Attīstībai/Par.

"Мы не на той фазе подготовки кампании, когда принимается решение о кандидате в премьер-министры. Я лично считаю, что выдвижение на пост премьер-министра несколько искусственно. Если мы посмотрим на прошедшие выборы, то кандидаты на пост премьер-министра ряда политических организаций не были реальными кандидатами. Нил Ушаков, Айвар Лембергс или Роберт Зиле никогда особо не хотели быть премьер-министрами. Это было следование политических организаций формату, определяемому дебатами. Артис — однозначно один из лидеров нашего объединения, очень популярен, его деятельность и личность высоко оценивает общество. Он обязательно будет одним из лидеров на выборах, в этом нет ни малейших сомнений. Придем ли мы как объединение до решения, кого мы назовем одним кандидатом в премьеры, еще очень под вопросом", — сказал Юрис Пуце.

Интервью с главой фракции правящего политического объединения Attīstībai/Par Юрисом Пуце читайте здесь.