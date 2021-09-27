Пуце: правительство будет "шаг за шагом" принимать решения по преодолению коронавируса
Foto: F64

Правительство будет принимать решения по преодолению Covid-19 постепенно, заявил в программе ЛТВ "Утренняя панорама" один из лидеров коалиционной партии "Для развития/За" Юрис Пуце.

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На просьбу оценить готовность коалиции принять важные решения по ограничению распространения Covid-19 Пуце ответил, что решения будут приниматься шаг за шагом, например, во вторник правительство примет решение об обязательной вакцинации.

С точки зрения Пуце, эпидемиологическая ситуация в Латвии действительно плохая, потому что болезнь распространяется все больше и больницы заполняются. Пуце подчеркнул, что выходом из этой ситуации является вакцинация.

По словам Пуце, правительство должно обеспечивать безопасность людей и принимать решения в интересах людей, даже если сами они заняли противоположную позицию.

Как пояснил политик, в Латвии широко распространен необоснованный скептицизм о вакцинах, а еще больше волна дезинформации. Он считает, что нельзя винить правительство в том, что оно не предоставило достаточно информации о вакцинах.

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