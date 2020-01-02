Пуце предлагает Сейму дождаться решения по референдуму и тогда решать, распускать ли Рижскую думу

Прежде чем принимать решение о роспуске Рижской думы, депутаты Сейма могли бы дождаться результатов сбора подписей за референдум о поправках в порядке выборов самоуправлений, заявил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Он добавил, что дальнейшее продвижение законопроекта о роспуске Рижской думы - в руках ответственной парламентской комиссии и депутатов, так как правительство уже выразило свою точку зрения.

По словам Пуце, часть депутатов Сейма использовали свое право приостановить провозглашение поправок о порядке выборов в самоуправления, и судьбу закона теперь будет решать население.

Если необходимое количество голосов не будет собрано, президент провозгласит закон в редакции, утвержденной Сеймом. В противном случае предстоит референдум, организация которого займет еще несколько месяцев. "Вряд ли я на месте депутатов спешил бы принимать решение о роспуске думы до момента, пока не появится ясность с референдумом", - сказал Пуце.

"Если население выберет проведение референдума, думу нужно распустить и избрать на полтора года", - добавил министр.

Как сообщалось, президент Эгил Левитс решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов. Это решение было принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.

Приостановленные подобным образом поправки необходимо передать на референдум, если за это в течение двух месяцев подпишется по крайней мере десятая часть избирателей.