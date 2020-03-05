"Пуце, садись, два." У Сейма проходит акция протеста против региональной реформы

Сегодня на акцию протеста против административно-территориальной реформы у здания Сейма собралось около 100 человек из Яунелгавы, Вентспилса, Варакляны, Лимбажи, Павилосты Инчукалнса, Стопини и других краев.

Протестующие ведут себя шумно. Они принесли с собой плакаты и флаги краев. Участники акции утверждают, что реформа уничтожит латвийские края, и требуют отставки Сейма.

Плакаты гласят - "Пуце, садись, два", "Если Варакляни - не Латгале, то Лиепая - это не Курземе", "Свободу Елгаве", "Домбрава, руки прочь от Скулте".

К протестующим вышли несколько депутатов продвигающей реформу партии "Для развития/За!", в том числе председатель комиссии по административно-территориальной реформе Артур Том Плешс. Ему задали несколько вопросов, но к ответам не прислушивались.

К участникам акции вышел и оппозиционный депутат Арманд Краузе (Союз "зеленых" и крестьян), который уверенно заявил, что реформа краев ни к чему хорошему не приведет.