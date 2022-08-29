Пуце: сейчас нужно активно и напрямую объяснять причины сноса памятника в Пардаугаве

На данный момент необходимо активно и напрямую общаться с людьми, которые не понимают причин сноса советского памятника в Пардаугаве, и объяснять, почему это было необходимо латвийскому обществу, заявил агентству LETA председатель парламентской фракции объединения Attīstībai/Par! Юрис Пуце.

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Тех, кого смущает демонтаж памятника в парке Победы, безусловно, можно переубедить, рассказав о неоднозначной роли объекта и подчеркнув, что этот процесс является "путем в будущее", считает политик.

Кроме того, по его мнению, с такими людьми нужно общаться напрямую, встречаясь с соответствующими организациями и налаживая диалог, а не просто рассказывая об этом в СМИ.

Пуце отметил, что в рамках предвыборной кампании в Латгале палатку партии посещают русскоязычные жители, которые задают вопросы о демонтаже памятника.

"Не могу сказать, что я убеждаю людей, но я, по крайней мере, ясно показываю, почему это нужно латвийскому обществу именно сейчас, это остается аргументом в головах этих людей, и часть из них, наверное, можно убедить", — заявил депутат.

Принять решение и сделать шаг к демонтажу памятника было очень важно, подчеркнул Пуце, добавив, что объект был огромным негативным символом и местом, где советское наследие активно продолжало "жить своей жизнью".

Хотя политик не считает, что демонтаж памятника сам по себе вызовет радикальные изменения в обществе, это событие является как бы символическим прощанием с советскими временами, что очень важно для латвийского общества.

Дискуссия о необходимости снести памятник в Пардаугаве была начата в обществе почти сразу после военного вторжения в Украину. И если до 24 февраля 2022 года инициативы снести мемориал казались малоосуществимыми, то уже в мае этого года демонтаж памятника поддержали три первых лица государства: спикер Сейма, президент и премьер-министр. 20 мая состоялось и многотысячное шествие "За освобождение от советского наследия" от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.

12 мая Сейм в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве. Непосредственно решение снести памятник в Пардаугаве Сейм принял 16 июня этого года, утвердив в окончательном чтении Закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики". Закон предусматривает снос не только монумента в Риге, но и памятников, мемориальных досок и объектов, посвященных советскому оккупационному режиму и армии.

В законе установлен срок сноса памятника — объект должен быть демонтирован до 15 ноября 2022 года. Чтобы процесс демонтажа уложился в сроки, законодатели в виде исключения упростили процедуру проведения Рижской думой конкурса на исполнение строительных работ. Название компании, которой доверен снос памятника, до сих пор не названо — из соображений безопасности.

Сумма расходов на демонтаж памятника — 2,1 млн евро. Планируется, что государство будет финансировать около 50% от общих расходов на демонтаж. Также планируется использовать собранные на платформе ziedot.lv пожертвования — 268 383 евро. Эти средства предусматривается потратить на уборку территории после демонтажа.

Последний элемент памятника — обелиск — был снесен в четверг, 25 августа.