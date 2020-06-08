Пуце: Сейм в рассмотрении законопроекта об административной реформе "перебрался через гору"
Foto: LETA

Сейм уже "перебрался через гору" при рассмотрении законопроекта об административно-территориальной реформе, сообщил министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце после сегодняшнего собрания партий коалиции, передает LETA.

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Пуце отметил, что с большой долей вероятности из 119 нынешних самоуправлений будет сформировано 42. По словам министра, новые самоуправления будут предоставлять населению коммунальные услуги, соразмерные с точки зрения стоимости и качества.

Министр надеется, что рассмотрение законопроекта в Сейме завершится на этой неделе принятием новой реформы. Он поблагодарил всех, кто участвовал в продвижении законопроекта.

Рассмотрение законопроекта об административно-территориальной реформе в окончательном чтении сегодня продвигалось гораздо быстрее, чем на предыдущем этапе, когда законопроект рассматривался во втором чтении.

К настоящему моменту Сейм рассмотрел примерно две трети поданных предложений.

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