Пуце: скорее всего, в итоге в Латвии будет 42 самоуправления

Рассматривая в окончательном чтении административно-территориальную реформу, депутаты, вероятно, остановятся на модели 42 самоуправлений и не будут поддерживать образование новых. Таким прогнозом поделился с Latvijas Radio министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

В ходе рассмотрения реформы планируемое количество самоуправлений выросло с 35 до 42. "Я не скажу, что изменения грандиозные, но они были", — сказал Пуце.

Он по-прежнему считает, что дискуссия о реформе была достаточно широкой и качественной, в том числе консультации с самоуправлениями, и все мнения были выслушаны.

Предполагается, что Сейм в окончательном чтении начнет рассматривать реформу 25 мая.