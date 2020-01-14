Пуце требует, чтобы Лембергса лишили руководства в комитетах и комиссиях Вентспилсской думы

Глава Министерства защиты окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце все еще ждет от депутатов Вентспилсской думы действий в связи с ситуацией вокруг Айвара Лембергса, который был внесен в санкционный список США. Как пояснил Пуце в эфире передачи "900 секунд" телеканала TV3, Лембергс до сих пор руководил двумя комитетами думы и сразу несколько комиссий, "таким образом, фактически напрямую влияя на принятие решений".

Пуце отметил, что должностные лица Вентспилса понемногу проводят улучшения — например, этим утром исполнительный директор сообщил ему, что Лембергс впредь не будет руководить Комиссией городского развития.

Как уже сообщалось, 9 декабря 2019 года Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Лембергс подвергнут санкциям как действующее или бывшее должностное лицо, прямо или косвенно причастное к коррупции, в том числе растрате государственных средств, присвоении частных средств для личного блага и взяточничестве.