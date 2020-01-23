Пуце: В позиции Рижской думы сейчас всего один депутат — Буров

"Вижу только одного депутата позиции Рижской думы — мэра Риги Олега Бурова", — заявил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения. Он напомнил, что до вторника Рижская дума обязана принять бюджет.

Пуце отметил, что в течение двух месяцев c момента утверждения государственного бюджета — а этот срок истекает во вторник — свои бюджеты должны принять и самоуправления. Большинство это уже сделали. Но не Рига. Пуце обсуждал этот вопрос с Буровым.

"Он сказал, что подаст, а там увидим", — рассказал Пуце.

"В ситуации, когда Сейм и без того принимает решение о роспуске Рижской думы, если город не утвердит бюджет, это будет нарушением закона, но не станет новым витком в развитии этой ситуации", — признал Пуце.

Если городской бюджет не будет утвержден, в силу вступит так называемый технический бюджет.

"Зарплаты бюджетникам будут выплачиваться — работникам детсадов, соработникам и другим служащим. Будут выплачиваться коммунальные платежи. Социальная помощь и пособия — тоже. Из ограничений — нельзя брать на себя новые обязательства, назначать новые пособия, проводить ремонты, пока не будет утвержден бюджет", — объяснил министр.

Как сообщалось, партия "Согласия" не поддерживает в нынешней редакции бюджет столицы, "так как в нем не учтены интересы горожан". Поэтому "Согласие" требует пересмотра бюджета, а также отставку мэра Риги Олега Бурова.