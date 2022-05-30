Пулкс: улучшения в транспортном сообщении нужны и в микрорайонах Риги
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Улучшение транспортного сообщения должно быть не только в центре города, но и в микрорайонах, заявил руководитель Комитета сообщения Рижской думы Олаф Пулкс ("Новое Единство"), комментируя претензии общества "Город для людей" в медленном улучшении городской среды.

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Он согласен с тем, что некоторые участки улиц в центре города нуждаются в улучшениях. Однако Ригу формирует не только центр города, и финансовые ресурсы самоуправления должны быть распределены таким образом, чтобы улучшения транспортной инфраструктуры проводились и в микрорайонах столицы.

Он также привел ряд примеров благоустройства городской среды и транспортной инфраструктуры.

Например, строятся велодорожки центр-Зиепниеккалнс и Иманта-Даугавгрива. В начале июня будет завершено строительство велосипедной инфраструктуры на улице Слокас, на участке от проспекта Курземес до границы Бабитского края.

На прошлой неделе были завершены работы по строительству четырех новых пешеходных переходов — один пешеходный переход был построен на улице Даммес, а остальные три — на ротационном кольце Буллю. В этом году завершены работы по строительству тротуара на Виенибас гатве на участке от улицы Вентас до границы с Ригой, продолжается строительство тротуара на участке от улицы Шмерля до автобусной остановки "Пансионат".

Глава комитета рассказал, что в 2021 году на улице Бруниниеку в центре города были оборудованы велосипедные дорожки. Продолжено строительство велосипедных дорожек для соединения центра города с микрорайонами.

Как сообщалось, не дождавшись обещанных улучшений в городской среде, общество "Город для людей" проведет в Риге 1 июня шествие протеста.

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