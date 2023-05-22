Пунтулис: движение трамваев по Брасскому мосту будет восстановлено к Празднику песни

Сегодня, 22 мая, ознакомившись со ходом строительных работ на Брасском мосту, министр культуры Наурис Пунтулис заявил агентству LETA, что обрел уверенность в способности строителей завершить строительство одного трамвайного пути и восстановить движение трамваев по мосту.

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Министр признал, что надеялся на полное восстановление трамвайного движения, но, ознакомившись с ситуацией на стройке, понимает, что строительство одного трамвайного пути до Праздника песни — хорошее решение.

Он отметил, что строители обязались завершить строительные работы до восстановления трамвайного движения к 20 июня. Учитывая, что праздничные мероприятия в Межапарке начнутся только в начале июля, времени еще достаточно.

Как пояснил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, обеспечение обратного движения трамвая по тем же путям было единственным решением, чтобы восстановить трамвайное движение до Праздника песни.

Брасский мост состоит из двух параллельных частей. Было бы логично, если бы оба пролета моста были построены одновременно, но тогда трамвайное движение не будет восстановлено до праздника. Поэтому со строителями была достигнута договоренность о строительстве одной стороны моста с целью восстановления трамвайного движения.

На мероприятии строители сообщили, что движение пешеходов по мосту восстановлено не будет, а сможет осуществляться по временному переходу. Это связано с соображениями безопасности, так как в это время будут продолжаться строительные работы.

Как сообщалось, реконструкцию моста Браса планируется завершить в строительном сезоне 2023 года.