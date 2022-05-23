Пунтулис пока не видит признаков, что инфляция нанесет большой удар по отрасли культурных мероприятий

Пока нет признаков, свидетельствующих о том, что стремительный рост цен может нанести существенный удар по отрасли культурных мероприятий, следует из сказанного министром культуры Наурисом Пунтулисом (Национальное объединение) в эфире программы "900 секунд" телеканала TV3.

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Министр культуры сказал, что государственные предприятия, работающие в сфере культуры, пока не подают никаких сигналов о том, что они не могут вписаться в текущий бюджет.

В то же время он признал, что, возможно, в более сложной ситуации находится частный сектор, где некоторые жанры стали менее востребованы. Кто эти жанры, политик не назвал, но указал, что те продюсеры и исполнители, которые готовы работать с разными жанрами, особых изменений не испытывают.

"В любом случае желание людей снова собираться, снова быть в культуре, снова видеть не уменьшилось. Несмотря на то, что в нынешних экономических условиях это недешево, люди покупают билеты и хотят посещать культурные мероприятия культуру, все жаждут этого", — сказал Пунтулис.

На вопрос, не может ли ситуация резко измениться осенью, когда население почувствует рост цен с началом отопительного сезона, министр ответил, что убежден, что государство найдет соответствующие компенсационные механизмы, чтобы население могло наслаждаться культурой.

Однако политик признал, что общее повышение цен коснется XXVII Всеобщего латышского праздника песни и XVII Праздника танцев — ему придется обратиться к правительству с просьбой о дополнительном финансировании их организации. Объем необходимого дополнительного финансирования политик не назвал.