Пунтулис: в демократической стране не следует политически регулировать репертуарную политику театра или оркестра

Репертуарная политика театра, оперы или оркестра в демократической стране не должна регулироваться политически, заявил агентству LETA министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

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Программа Латвийского телевидения "Kultūršoks" сообщила, что Марта Спарниня, концертмейстер и скрипачка камерного оркестра "Sinfonietta Rīga", решила покинуть его после 14 лет работы, так как не хочет исполнять произведения русских авторов во время войны. С другой стороны, дирижер Нормунд Шне считает, что музыка не имеет отношения к политике.

Министр культуры отметил, что в демократической стране каждое учреждение и творческая единица сами определяют свою гражданскую позицию и реализуют ее.

По словам Пунтулиса, если бы он сам был директором или художественным руководителем театра, оперы или оркестра, он бы создавал репертуарную политику без произведений русских авторов, установив на них мораторий на время активных боевых действий.