Пунтулис: Запрет на публичные мероприятия может лишить организаторов 30 млн евро

Если строгие ограничения на проведение публичных мероприятий сохранятся до конца года, то убытки организаторов культурных мероприятий могут составить около 30 млн евро, в эфире LTV сказал министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

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Министерство культуры предлагает правительству выплатить компенсации организаторам за отмененные мероприятия, однако пока неизвестна сумма и критерии получения компенсаций, сообщил Пунтулис. Ясно одно - компенсации могут быть выплачены только за полностью отмененные мероприятия, а не перенесенные.

Ключевым вопросом является дата, до которой публичны мероприятия будут запрещены. Пунтулис сказал, что даже специалисты пока не могут ничего прогнозировать. Он допустил, что министерство может проконсультироваться с эпидемиологами и назвать дату, до которой совершенно точно не будут проводиться мероприятия в присутствии зрителей.

Как уже сообщалось, Министерство культуры разрабатывает ряд механизмов поддержки для сектора культуры. Начиная с 13 марта в стране отменены и запрещены практически все публичные мероприятия, закрыты музеи и библиотеки. Запрет может остаться в силе и после отмены чрезвычайной ситуации, отметила госсекретарь министерства Даце Вилсоне.