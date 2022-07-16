Пушкина отменят? Центр госязыка признал целесообразным переименование ряда рижских улиц

Центр государственного языка признал целесообразным предложение об изменении названий ряда рижских улиц, получивших их в советское время, сообщил главный лингвист учреждения Агрис Тимушка.

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В Центр госязыка поступило предложение от некоего частного лица о замене названий улиц Ломоносова, Пушкина, Тургенева, Старая Русас, Лермонтова, Эйзенштейна, Сахарова, Келдыша — вместо них предложено назвать улицы именами Зенты Маурини, Карлиса Миленбахса, Вильгельма Пурвитиса, Улдиса Берзиньша, Вилиса Плудониса, Анны Бригадере, Карлиса Скалбе, братьев Каудзишей. Центр госязыка оценил идею и признал ее соответствующей требованиям нормативных актов.

"Заключение официально направлено как заявителю, так и в соответствующее самоуправление — Рижскую думу, которая правомочна принять или не принять такое решение, или же изменить и уточнить предложение по своему усмотрению", — поясняет Тимушка.

Он напоминает, что в "Правилах о топонимической информации" Кабинета министров прописана обязанность Центра госязыка оценивать все предложения по изменению официальных топонимов.

Уже сообщалось, что общество "Центр общественной памяти", в которое входят некоторые из бывших членов комиссии по исследованию документов Комитета государственной безопасности, составило список 78 улиц в Латвии, названия которых остались в наследство от советских времен и поэтому должны быть изменены, сообщила газета Diena.

Во главе "черного списка" улиц находится Рига с 16 улицами, за ней следуют Даугавпилс с девятью улицами и Юрмала с шестью улицами. Некоторые муниципалитеты уже приняли решения о переименовании улиц, другие собираются это сделать, а третьи считают, что есть более срочные задачи, требующие внимания местного самоуправления.

Во многих местах, в том числе в Риге, названия улиц были изменены уже в 90-е годы, однако Центр общественной памяти обнаружил в столице еще несколько улиц, которые следует переименовать, сообщает издание, отмечая, что это улица имени академика Мстислава Келдыша, имени Детлава Бранткалнса, Юкума Вациеша, аллея Валентина Пикуля и улица Сергея Эйзенштейна.

Внимание рижских историков привлекли также улицы Старая Русас и Ильменя, которые напоминают о полях сражений Красной армии, а также улицы имени Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Михаила Ломоносова.