Пусть это делает Ринкевич. Левитс не назовет нового премьера, если в правительство войдет СЗК

Действующий президент Эгил Левитс воздержится от номинирования кандидата в премьер-министра, если нынешний Кабинет министров рухнет, а в новое правительство будет включен Союз "зеленых" и крестьян, связанный с экс-мэром Вентспилса Айваром Лембергом, сообщает LETA.

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Свою позицию Левитс, который исполняет президентские обязанности до 8 июля, объяснил Латвийскому радио тем, что Лембергс находится в санкционном списке.

После избрания президентом министра иностранных дел Эдгара Ринкевича голосами коалиционного "Нового Единства", а также оппозиционных Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных", напомним, зашатался Кабинет министров Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Сейчас в правительстве состоят "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение, однако премьерское "Новое Единство" открыто заявляет о необходимости расширить коалицию и ведет об этом переговоры с СЗК и "Прогрессивными".

В свою очередь, нынешние участники коалиции — "Объединенный список" и в особенности Нацобъединение — дают понять, что таким образом "Новое Единство" собирается "расплатиться" за избрание президентом Ринкевича.

В случае, если правительство обрушится до истечения полномочий нынешнего президента, у Левитса еще будет право решить, кому поручить формирование следующего Кабинета министров.

Комментируя такую вероятность, Левитс сказал, что не собирается это делать, если будет создана коалиция, которая не отвечает его политическим принципам. "В таком случае, если бы это было возможно, я бы подождал до 8 июля, чтобы следующий президент Эдгар Ринкевич сделал эту работу", — сказал Левитс.

Действующий президент указал, что вне зависимости от того, что говорят лидеры СЗК, в партии есть "известное олигархическое влияние", и это может создать Латвии репутационные проблемы.

Как отметил Левитс, одной из основных целей внешней политики является усиление санкций против России, и если в правительство будет принят партнер, чей кандидат в премьер-министры [Айварс Лембергс] является лицом, находящимся под санкциями США, это может вызвать вопросы у союзников.

Левитс признал, однако, что СЗК является нормальной политической силой, которая по своим установкам особо не отличается от "Объединенного списка". Но пока СЗК не создаст полностью убедительного впечатления, что Лембергс больше не связан с политической силой, это будет оставаться проблемой, считает президент.

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Хотя президентские выборы серьезно пошатнули коалицию, Левитс выразил надежду, что коалиция стабилизируется, потому что это "действительно лучшая из возможных коалиций".