Пусть покажут пример. Начат сбор подписей за обязательную вакцинацию депутатов Сейма

По инициативе жителей на портале Manabalss.lv начат сбор подписей за наличие обязательного сертификата Covid-19, подтверждающего вакцинацию или перенесенную болезнь, у депутатов Сейма.

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В качестве автора инициативы указал некто Артурс Терешковичс. Он поясняет, что с помощью этой инициативы хочет изменение общественное мнение о необходимости вакцинации. Терешковичс считает, что депутаты Сейма должны показать обществу пример. Сейчас парламент рассматривает законопроект, предусматривающий введение обязательной вакцинации для ряда профессий.

"Таким образом, общество получит дополнительную уверенность в необходимости и безопасности вакцинации, а также мы увидим индивидуальную лояльность каждого депутата к обществу и населению", — считает автор сбора подписей.

На прошлой неделе Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала предложение ввести обязательную вакцинацию для парламентариев. Окончательное решение еще предстоит принять Сейму.