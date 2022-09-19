Пустые витрины на главной улице города: Pilsēta cilvēkiem проведет пикет "Жизнь улице Бривибас!"

Чтобы обратить внимание на проблему пустующих витрин на улице Бривибас, общество Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей") проведет пикет "Жизнь улице Бривибас!". Цель организаторов — напомнить, что "серая, громкая и неприятная улица отпугивает людей и уничтожает возможности для предпринимательства". 22 сентября с 17.30 участники пикета будут стоять у пустых витрин на улице Бривибас. Мероприятие состоится в рамках "Недели мобильности" и "Дня без машины".

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"Затянувшаяся ситуация привела к тому, что пешеходы не остаются на улице Бривибас, а переходят ее только в случае необходимости. Поэтому здесь нет живой и привлекательной среды, что отражается на малом бизнесе — по всей улице от бульвара Райня до Воздушного моста я насчитал более 80 пустых витрин", — заявил член правления Pilsēta cilvēkiem Рудольфc Голубовc.

Активисты хотят напомнить депутатам Рижской думы, что на улице Бривибас необходимо уменьшить движение транспорта и провести благоустройство, чтобы она постепенно становилась привлекательной для всех пользователей, а не только для автомобилистов.

"Почти 4 года назад на протесты Pilsēta cilvēkiem, в том числе за благоустройство улицы Бривибас, с плакатами приходили политики, которые тогда находились в оппозиции или еще не попали в Думу. Теперь, когда они сами входят в правящую коалицию и отвечают за инфраструктуру города, никто ничего не хочет слышать об улице Бривибас. Инициатива об улице Бривибас на ManaBalss, которую мы неоднократно подавали в городскую думу, не была рассмотрена Комитетом по делам транспорта и транспорта Рижской думы, несмотря на то, что с момента ее подачи прошел почти год", — говорит председатель правления Pilsēta cilvēkiem Карлис Крекис.

Всех, кто хочет, чтобы улица Бривибас была оживленнее, зеленее и приятнее, активисты приглашают принять участие в пикете и к 17.15 прийти на улицу Бривибас, 87.

Пикет поддерживает Ассоциация развития Рижского центра и центр культуры Kaņepes kultūras centrs, где участники пикета соберутся после мероприятия.

Общество Pilsēta cilvēkiem действует с 2016 года с целью способствовать созданию благоприятной городской среды в Риге и других городах Латвии. Общество выступает за безопасное, быстрое и удобное передвижение вне зависимости от того, каким видом транспорта пользуется человек.