"Путь к более высокому качеству воздуха". Почему Рига запретит установку газовых отопительных котлов

Под занавес 2021 года — 29 декабря — Рижская дума приняла новые правила о территориальных зонах для выбора типа производства теплоэнергии и требованиях к учету оборудования. Это означает, что с 2025 года в Риге более не будут выдаваться разрешения на установку в частных и многоквартирных домах отопительных газовых котлов. Горожан будут принуждать делать выбор в пользу центрального отопления или же использования источников теплоэнергии с нулевым уровнем выбросов. Управление коммуникации Рижской думы распространило инструкцию, в которой поясняет, кого затронут новые правила.

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Для кого ничего не изменится?



Для клиентов центрального отопления;

Для владельцев дровяных печей, газовых котлов и котлов на биотопливе, которые не планируют и не имеют возможности менять свое отопительное оборудование.

Кого коснутся изменения?



При строительстве нового здания или замене старых котлов приоритет будет отдаваться централизованному теплоснабжению или источникам теплоэнергии с нулевыми выбросами.

Если ни централизованное теплоснабжение, ни отопление с использованием тепловых насосов недоступно или технически не оправдано, возможны инвестиции в эффективное отопление на биомассе или газе.

Разрешения на установку новых газовых котлов с 2025 года выдаваться не будут. Разрешения могут использоваться 5 лет с момента выдачи, то есть котлы можно будет устанавливать до 2030 года.

В каких случаях применяются новые правила?



Правила не затрагивают владельцев дровяных печей, котлов на биотопливе и газовых котлов, которые не планируют и в настоящее время не имеют возможности менять свое отопительное оборудование, а также всех, кто использует центральное отопление;

Правила касаются тех, кто планирует инвестировать в новое отопительное оборудование, определяя, какие долгосрочные инвестиции соответствуют долгосрочным планам Европейского Союза, Латвии и Риги, а какие — не соответствуют;

Правила применяются в тот момент, когда необходимо получить разрешение от Комиссии по теплоснабжению. Проще говоря, если с этой комиссией до этого не приходилось сталкиваться, такой необходимости не возникнет и в дальнейшем, за исключением случаев, когда принимается решение о замене системы отопления

При строительстве нового здания или замене старых котлов приоритет будет отдаваться централизованному теплоснабжению или источникам теплоэнергии с нулевыми выбросами. До 2023 года можно подавать заявки на новые разрешения для источников тепла на дизельном топливе, а до 2025 года — для прочих видов ископаемого топлива.

Примеры случаев, когда правила повлияют на инвестиции в новое отопительное оборудование:



Если планируется инвестировать в создание нового оборудования на угле — это не будет разрешено (как и сейчас);

Если планируется инвестировать в организацию новой системы отопления на газе или биомассе в зоне, где имеется технически удобное и рентабельное подключение к централизованному теплоснабжению, — это не будет разрешено в первой зоне загрязнения. Обоснование: делая инвестиции следует отдавать приоритет отоплению, которое не создает загрязнения в зонах повышенного риска.

Если ни централизованное теплоснабжение, ни отопление с использованием тепловые насосов недоступны или технически не оправданы, допускаются инвестиции в эффективное отопление биомассой или газом (до 2025 года выданы разрешения, до 2030 года установлены котлы, и они используются в среднем до 2045–2050 годов).

Когда для замены котлов требуется разрешение Комиссии по теплоснабжению?



Разрешение требуется перед началом нового производства теплоэнергии или при изменении типа производства теплоэнергии. Это не относится к ремонту оборудования. Для имеющихся котлов разрешение не требуется. Оно необходимо при установке нового котла или его замене.



Но здесь есть поле для интерпретаций, которое уже вылилось в дискуссии в социальных сетях. В частности, рижане задаются вопросом: если газовый котел после 2025 года выйдет из строя (то есть, его надо будет именно менять, а не чинить), то означает ли это, что дом могут принуждать перейти на центральное отопление? Из пресс-релиза Рижской думы следует, что добро на замену котла придется получать у Комиссии по теплоснабжению. А какими могут быть эти решения — покажет практика.

Каким образом сравнивается замена одного газового котла на новый и подключения к центральному отоплению и тепловым насосам?



Создание подключения и установка тепловых насосов могут иметь более высокие затраты по сравнению с установкой газового котла, признает Рижская дума. То есть, рижан призывают перейти на более дорогой тип отопления. Однако, самоуправление подчеркивает: "с учетом климатической политики можно прогнозировать дальнейший рост цен на природный газ, в связи с чем эксплуатационные расходы для газовых котлов, вероятно, будут выше".

Самоуправление намерено создать инструменты поддержки для компенсации удорожания установки оборудования с 2025 года, говорится в пресс-релизе Рижской думы. Подробности не раскрываются. То есть, ответа на вопрос, будет самоуправление частично субсидировать установку более дорогого, но более "зеленого" оборудования — неясно. Напомним, что переход на экологичные электромобили государство все же субсидировать собирается.



Почему важно, чтобы с 2025 года такие значительные средства не вкладывались в неперспективные типы отопления?



Город определил цели по улучшению качества воздуха и сокращению влияния на изменения климата. Во избежание внеплановой замены установленного оборудования планируется постепенный переход на возобновляемые источники энергии.

Что эти правила дают рижанам?

Тут Рижская дума, во-первых, витиевато ссылается на требования европейской и глобальной политикой в ​​области климата и загрязнения воздуха. И подчеркивает, что лучше своевременно ввести правила игры, указать, в какие виды отопления можно инвестировать, а в какие нет, чтобы не было потом сюрпризов из-за европейских требований.

Столичное самоуправление указывает и на то, что современное и надежное теплоснабжение не должно зависеть от резких колебаний цен, вызванных зависимостью от ископаемых ресурсов. В переводе на бытовой язык это фраза означает следующее: сейчас цены на коммунальные услуги зависят от мировых колебаний цен на энергоресурсы. Взлетает в цене газ — мы больше платим за квартиру. С этой точки зрения, указывает Рижская дума, нужно осуществлять переход на местные энергоресурсы.

Ну, и конечно, самоуправление обрамляет замысел идеологически: "Путь к более высокому качеству воздуха. Плохое качество воздуха — одна из существенных причин смерти в Риге, это фактор, из-за которого мы теряем многие годы здоровой жизни".