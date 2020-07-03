Путешественники из Чехии и Монако должны будут уйти в самоизоляцию

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) включил в список стран с повышенным риском распространения Covid-19 Чехию и Монако, сообщает LETA. Люди, прибывшие из этих стран или путешествовавшие через них транзитом, должны будут по прибытии в Латвию уйти в двухнедельную самоизоляцию.

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Кроме Чехии и Монако, самоизоляция обязательна для прибывших из Швеции, Люксембурга, Португалии, Румынии, Болгарии и Великобритании. Во всех этих странах заболеваемость Covid-19 превышает 16 случаев на 100 000 человек.

ЦПКЗ и Министерство здравоохранения не рекомендуют выезжать за пределы Латвии.

В Латвии интенсивность заболеваемости составляет 0,7 случаев на 100 000 человек и продолжает снижаться. Это самый низкий показатель среди всех стран ЕС, где до сих пор распространяется коронавирус. Заболеваемость снижается и в соседних Литве и Эстонии.