Путевки в Крым: Рижский суд полностью оправдал туроператора
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Рижский суд полностью оправдал консультанта по путешествиям Элеонору Иванову, ранее обвинявшуюся в нарушении установленных санкций и организации туристических поездок в Крым. Об этом сообщает агентство LETA.

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Также суд постановил прекратить уголовное дело против турфирмы Mkbc Tour.

Сама Элеонора Иванова ранее не признала своей вины в инкриминируемом ей преступлении — нарушении санкций, установленных международными организациями и Латвией.

Уголовный процесс был возбужден за нарушение установленного регламентом Совета Европейского союза (ЕС) запрета на оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе.

Дело против Ивановой начала Служба государственной безопасности (СГБ) — следователи посчитали, что им удалось собрать достаточно доказательств для уголовного преследования представительницы турфирмы.

Как рассказала Иванова агентству LETA, ранее ее турфирма продала четыре путевки в Крым. По ее словам, компания не была проинформирована о том, что такие поездки запрещены.

Постановление о запрете на предоставление услуг, связанных с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе, Совет ЕС принял 18 декабря 2014 года в ответ на аннексию полуострова.

Дело против Иваноной СГБ начало в 2015 году.

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