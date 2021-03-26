Путин ругает латвийскую медицину, в Латвии изобретают лекарство. Главное о Covid-19 на 26 марта

После Пасхи ограничения смягчат, латвийские учёные близки к изобретению лекарства от коронавируса, Путин ругает латвийскую медицину, которая не смогла спасти его друга, на Центральном рынке появится центр вакцинации. Коротко о главном, что нужно знать о Covid-19 на 26 марта.

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Цифры. В четверг в Латвии выявлено 738 новых случаев коронавируса и получена информация о трех умерших от этого заболевания. За сутки госпитализированы 93 человека с коронавирусом. Всего в больницах лечатся 704 пациента, 74 из них в тяжелом состоянии.

В Литве подтверждено 816 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек. В Эстонии первичный позитивный результат дал 1151 тест (19,6%), скончались 11 человек с коронавирусом.

Третий день подряд в Латвии прививки получают более 5000 человек за сутки. Однако Латвия все еще остается второй с конца по темпам вакцинации в странах ЕС.

Скорей всего, после Пасхи откроются маленькие магазины, а школьникам 1-6 и 12 классов разрешат учиться очно в тех регионах, где заболеваемость небольшая.

Павлютс в низкой скорости вакцинации винит производителя AstraZeneca, который не выполняет свои обязательства по поставкам. При этом, по его мнению, у Латвии нет необходимости в "Спутнике V" — зарегистрированные в Европе вакцины уже и так заказаны с запасом, аж семь миллионов доз. Однако министр и не исключает того, что российская вакцина может появиться на латвийском рынке.

Латвия получит дополнительные дозы вакцины Pfizer/BioNTech: удалось добиться их перераспределения в ЕС.

Центр вакцинации могут организовать на Центральном рынке в гастрономическим павильоне.

Похоже, латвийские ученые почти изобрели лекарство от коронавируса. Они открыли пять высокоактивных химических соединений, которые в будущем могут послужить базой для создания лекарств, задачей которых станет именно уничтожение вируса в организме. Такие специализированные лекарства будут более эффективны, чем перепрофилированные медикаменты.

Южноафриканский штамм Covid-19 выявлен в Риге и Резекне. Этот штамм опаснее других — предполагается, что вакцины от него защищают хуже. При этом стремительно распространяется британский штамм: им заражено более половины всех инфицированных. По мнению профессора Гирта Бригиса, руководителя кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Университета им. Страдиня, путешественники будут завозить в Латвию все новые штаммы.

Глава Неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле подчеркивает, что количество людей в больницах растет: неделю назад было 644, а сейчас — 704. По ее мнению, ограничения ослаблять нельзя.

В нескольких центрах социального ухода тесты на Covid-19, проведенные разными методами и на разном материале, показали противоречивые результаты. Например, 15 марта в центре социального ухода "Эргли" были сделаны ПЦР-тесты 46 клиентам, десять из которых дали положительный результат. Затем были проведены экспресс-тесты, которые не выявили положительных случаев, а на следующий день такой же результат показали и ПЦР-тесты.

Путин рассказал, что в Латвии от коронавируса умер его близкий знакомый. Президент России заявил, что в "главном латвийском инфекционном центре" низкий уровень медицинского обслуживания — не было ни МРТ, ни необходимых лекарств. Представитель Восточной больницы сообщила, что у них есть вся необходимая аппаратура.

ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок. На экспорт ушли 77 млн доз, использованы 62 млн доз.

BioNTech и Pfizer вслед за Moderna и AstraZeneca сообщили о начале клинических испытаний вакцины на детях. В рамках исследования предполагается изучить безопасность, переносимость и эффективность вакцины в возрастной группе от шести месяцев до 11 лет. По плану, препарат BioNTech/Pfizer будет применяться для детей с начала 2022 года.

Таиланд решил пускать в страну вакцинированных туристов. Им не придётся соблюдать карантин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получение белорусской вакцины от COVID-19 для него дело чести. Накануне, 25 марта, в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V".