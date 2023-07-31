Пуятс: пограничники имеют право стрелять при виде вооруженного человека на границе

Если на латвийско-белорусской границе будут зафиксированы вооруженные люди, которые не последуют указаниям латвийских представителей власти, у пограничников есть право применять огнестрельное оружие. Об этом агентству LETA заявил глава Пограничной службы Гунтис Пуятс.

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Комментируя информацию о том, что находящиеся в Беларуси "вагнеровцы" могут устроить провокацию, Пуятс ответил, что Пограничная служба готова к разным сценариям развития событий, и был проведен дополнительный инструктаж. Пограничники работают в режиме повышенной готовности уже два года. Это значит, что они оснащены бронежилетами и касками. Если в повседневном режиме у патруля есть только пистолеты, то с лета 2021 года у них автоматы.

"Мы готовы. Если на границе будут зафиксированы вооруженные люди, которые не станут выполнять наши указания, против них может быть применено огнестрельное оружие", — подчеркнул Пуятс.