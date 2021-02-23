"Пузырь поездок" и кто получит 500 евро на ребенка. Главное о Covid-19 на 23 февраля

О побочных эффектах вакцин от Covid-19 сообщал 1 из 100 пациентов. Выросла распространенность британского штамма коронавируса. Правительство разрешило с марта работать парикмахерам, мастерам маникюра и педикюра, проводить фотосессии на свежем воздухе и похороны в закрытых помещениях. Кому и как будут выплачены 500 евро на ребенка? Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 23 февраля.

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Цифры. За сутки в Латвии выявлены 669 новых случаев Covid-19, скончались 24 человека. Всего за сутки проведены 12 678 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,3%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 502,9 случаев на 100 000 жителей.

За минувшие сутки в Эстонии сделан 6551 тест на коронавирус, положительными оказались 962 теста (14,7%). Скончались 13 человек с коронавирусом. За минувшие сутки в Литве подтверждено 482 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек. За последние 14 дней уровень средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 242,8 случая.

Правительство разрешило с марта работать парикмахерам, мастерам маникюра и педикюра. Услуги можно будет оказывать, соблюдая строгие эпидемиологические требования.

Правительство разрешило фотосессии на открытом воздухе. Фотосессии разрешены при условии соблюдения дистанции. Фотографироваться может только один человек, а фотографировать — только один фотограф.

Правительство разрешило проводить похоронные церемонии в закрытых помещениях. С 1 марта этого года похоронные церемонии можно будет проводить и в закрытых помещениях, но при ограниченном количестве людей и с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.

На следующей неделе могут открыть все маленькие магазины. Во вторник правительство концептуально поддержало предложение Министерство экономики (МЭ) со следующей недели открыть все торговые места, площадью до 300 квадратных метров. Окончательное решение Кабинет министров должен принять на своем заседании уже в четверг, 25 февраля.

Еженедельно Covid-19 выявляется в среднем у восьми работников индустрии красоты. Об этом сообщил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков на заседании правительства и совета по кризисному управлению.

О побочных эффектах вакцин от Covid-19 сообщал 1 из 100 пациентов. На 21 февраля Государственное агентство лекарств получило 421 сообщение о возможных побочных эффектах вакцин от Covid-19. Большинство сообщений были об уже известных побочных эффектах, передает ведомство.

Завтра Латвия получит 8400 доз вакцины Moderna. Это пока единственная подтвержденная поставка. По плану, 28 февраля в Латвию должна прибыть партия из 24 780 доз вакцины AstraZeneca, а на март запланированы ещё десять поставок от разных производителей.

Выросла распространенность британского штамма коронавируса, нагрузка на больницы может вырасти в три раза. На прошлой неделе 8% от 96 образцов нового коронавируса были британским штаммом вируса.

"Вертолетные деньги": как будут выплачивать по 500 евро на ребенка. На прошлой неделе Сейм одобрил выплату единовременного пособия для семей в размере 500 евро на каждого ребенка. Государственное агентство социального страхования (VSAA) разъясняет, кому и как будут выплачены "вертолетные деньги".

Павлютс: коллективного иммунитета от Covid-19 в Латвии можно достичь в августе или сентябре. "Достичь коллективного иммунитета, когда 70% населения привито от Covid-19, до середины года нет шансов. Эта цель более реальна к концу лета — в августе или сентябре", — сказал Павлютс.

Кариньш: для возобновления поездок после пандемии нужно искать решения на общеевропейском уровне. Министр сообщения Талис Линкайтс информировал коллег о предложении Эстонии создать "пузырь поездок" между странами Балтии, Швецией и Финляндией после завершения процесса вакцинации от Covid-19. Линкайтс сообщил, что обсуждается создание цифрового паспорта вакцинации или других документов, которые позволили бы людям ездить, и призвал начать обсуждение этого вопроса в Латвии.

В трех больницах Латвии ограничили объем оказания неотложной медпомощи. В общей сложности три больницы — Кулдигская больница, Краславская больница и Огрская районная больница — прервали или ограничили оказание неотложной медицинской помощи, говорится в докладе Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), подготовленном к заседанию правительства.

С начала года Covid-19 выявлен уже у 1134 работников детских садов. Меньше всего больных с начала года было на шестой неделе — всего 100 человек, однако на прошлой неделе количество заболевших сотрудников детских дошкольных образовательных учреждений снова возросло — 171.

В США число умерших от Covid-19 превысило отметку в полмиллиона человек. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в стране скончался 500 071 человек с Covid-19. Соединенные штаты занимают первое место в мире по количеству смертей от коронавируса с этим показателем.

Эксперты: прививка от Covid-19 резко снижает риск госпитализации. Уже первая прививка от заболевания Covid-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, существенно понижает вероятность попасть в больницу с этой инфекцией. Это следует из исследования нескольких университетов Шотландии, результаты которого были опубликованы 22 февраля.