"Пузыри — это волшебная сила!" Как Алисе создала страну чудес Burbuļu spēles

Мама двух детей Алиса Поташа увидела мощный потенциал в знакомых всем с малолетства мыльных пузырях. С их помощью она собирается решать логопедические проблемы малышей, а также работать над реабилитацией детей с особыми потребностями и дыхательными заболеваниями. Для своего социального предприятия Burbuļu spēles она разработала уникальный мыльный раствор и набор колец для выдувания пузырей. Педагоги и логопеды с нетерпением ждут новый продукт.

Если кто-то считает, что мыльные пузыри — эфемерные и недолговечные создания, то это не Алисе Поташа: пять лет назад она поверила в магическую силу своего надувного царства и с тех пор неустанно движется по взятому курсу, раздувая все паруса: побеждая в конкурсах, покоряя экспертов и набирая силу своего социального предприятия.

Начало. Первые пузыри и первое чудо

Алисе — мама двух детей, 14 и 9 лет. Свой путь в бизнесе начала с компании по организации детских праздников. На одно из мероприятий привезли шоу мыльных пузырей — Алисе его увидела и очень вдохновилась. "Я поговорила с артисткой — та рассказала, что она самоучка, ко всему пришла сама, — вспоминает Алисе. — Я подумала, что тоже так хочу, и придя домой, тут же принялась за дело — стала подбирать раствор, который давал бы идеальную форму и размеры пузырей. Поначалу покупала готовые магазинные составы — все не то. Потом перепробовала разные "фейри" и "каштаны" — на создание идеальной "формулы" ушло почти два года".

Состав своего фирменного мыльного раствора Алисе держит в секрете. Параллельно с "химическими опытами" она стала осваивать мастерство создания и управления хрупкой и вместе с тем очень пластичной мыльной конструкцией. "Все это происходило в ванной комнате нашей рижской квартиры, — вспоминает она. — Мы с мужем выкладывали пол тряпочками — и вперед. Ведь объем мыла, как от тысячи детей с традиционными бутылочками. И дули, дули, дули… Пока губы не становились каменными".

В какой-то момент Алисе ушла из бизнеса по организации праздников, оставив его на партнера и сосредоточилась на пузырях. Вместе с мужем она ездила по Латвии с выступлениями и была совершенно счастлива.

"На одном из мероприятий я увидела мальчика с особыми потребностями, — рассказывает Алисе. — Помню, как сильно он к нам тянулся, мама его всячески отговаривала и отвлекала, но он ее не слушал — упорно шел к нам. В итоге своими сильно дрожащими ручками он стал держать рамку и пытаться в нее дуть, ему было очень нелегко, но сильное желание помогло собрать все усилия, сконцентрироваться — и… получилось. Это было такое счастье! И для него, и для мамы. Меня это событие так глубоко потрясло, что я поняла: пузыри — это нечто большее, чем просто пузыри. И начала искать, как повернуть любимое дело на пользу детям.

Магическую силу пузырей я испытала и на личном опыте, — рассказала Алисе. — У моего сына была астма. Мы часто попадали в больницу с тяжелыми приступами. Врачи рекомендовали тренировать дыхательные пути с помощью специальных упражнений и гимнастик, но сын категорически противился таким занятиям. Тогда мы начали дуть пузыри — я сделала такие конструкции, через которые ему надо было прилагать усилия, что развивало бронхи и легкие. Через полтора года таких игр, которые он проделывал с огромным удовольствием, приступы прекратились — нам не надо уже ездить в больницу, можно спокойно жить и дышать без "Вентолина" (лекарство при астме). Сын до сих пор любит пузыри и ездит с нами на все публичные мероприятия помощником".

Первые бизнес-шаги. Кто рискует с умом — тот выигрывает

С тех пор Алисе стала исследовать тему социального предпринимательства — как поставить бизнес на пользу общества, его самых незащищенных слоев. "Мне захотелось присоединиться к этому движению, которое придавало особый смысл жизни, — рассказывает Алисе. — Там объявляли конкурсы проектов, но как-то я все время опаздывала к подаче. Думаю, это было н случайно, просто идея еще до конца не созрела и сформировалась".

В прошлом году семья Алисе решилась на смену места жительства: переехали из Риги в Латгалию: "Наша работа связана со множеством людей, появилась потребность в семейном уединении на тихой природе в свободное время: купили старый дом и ремонтируем его потихоньку. Мне пришлось оставить постоянную работу на зарплате, что было довольно смело с моей стороны, но подумала так: когда еще начинать движение вперед, если не сейчас, в 40 с хвостиком?"

Алисе получила статус безработной, пособие и возможность от Государственного агентства занятости участвовать в программе, где помогали начать новую коммерческую деятельность. На тот момент у нее было много бизнес-идей, но консультант посоветовала сконцентрироваться на чем-то одном, к чему лежит душа, — это были пузыри. Алисе написала бизнес-план социального предприятия, подала на конкурс и оказалась одним из победителей — ей дали дотацию на начало бизнеса.

Параллельно она приняла участие в конкурсе от международной организации Reach for change, которая помогает детям и молодым людям улучшать жизнь. И там ее тоже ждал успех: "Мне надо было описать идею, просчитать бизнес-план, сколько средств надо вложить и какая возможна отдача. После первого тура осталось около десяти претендентов. В том числе и я. Нас интенсивно обучали — помогали грамотно "вычислить" социальную проблему, которую наша идея поможет решить, и убедиться в том, что эта идея жизнеспособна". Параллельно подала заявку в Резекненском бизнес-инкубаторе Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).

Обучение пришлось на первую весеннюю волну Covid-19 — все занятия проходили онлайн через zoom, что для Алисы было очень удобно — не надо было никуда ездить. "Я просыпалась, включала компьютер и больше не выключала, — вспоминает она. — Было бы все это вживую — ни за что бы не успевала. Так что повезло, можно сказать".

На второй тур конкурса собралась большая комиссия — представители SEB-banka, Tele2, шведского посольства и самой организации Reach for change — Алисе презентовала им идею во всей красе: "Пузыри, конечно, я в zoom не надувала, но показывала фото и сами приспособления. В итоге я победила — получила титул Pārmaiņu līderis 2020. Радостная новость пришла и из Резекненского бизнес-инкубатора LIAA — теперь я могу развивать свой проект при их поддержке".

Логопедическая игра. Надуй пузыри — выучи алфавит!

Сейчас Алисе находится в интенсивной фазе разработки и тестирования своей продукции — логопедической игры с развивающим комплектом пузырей.

Почему логопедия? "Я узнала, что, начиная учиться в первом классе, только 10% детей правильно произносят все буквы и числа, — объясняет Алисе. — Остальные дети или недоучились, или им не убрали дефекты речи. Логопеды в своих занятиях активно используют упражнения на дыхание, но зачастую детям это делать скучно, зато пузыри любят практически все — разработка дыхания с помощью выдувания пузырей это для них будет только в радость".

Разработка игры ведется в сотрудничестве с логопедом и специалистом по навыкам чтения из Латвийского университета. Главный секрет — в самом кольце для создания пузырей и методике выдувания. Просмотрев большой объем научных исследований в области логопедии, Алисе познакомилась и с автором одного такого труда — он согласился выступить в качестве консультанта в создании специального кольца.

"Просто выдувать пузыри — уже хорошо, это тренирует дыхание. Но, благодаря игре, дети будут специальным образом держать губы и язык, чтобы получалась гимнастика для речевого аппарата, — объясняет Алисе. — Плюс в каждое кольцо включается по одной букве из алфавита, чтобы во время игры у ребенка была и визуальная информация о букве. Конечно, это не волшебная палочка: взмахнул, и ребенок зачитал и заговорил правильно — над результатом надо работать со специалистом, но с пузырями это сделать легче".

В производстве Алисе уже установлено купленное на дотацию от Госагентства занятости деньги лазерное оборудование для создания колец, которые будут из древесины — этим занимается муж. По жизни — типографский работник. "Попробовал бы он не поверить в мою идею! — смеется Алисе. — Мы с ним уже более пяти лет в мыле. Он болен этим также, как я".

Пару пробных наборов колец с жидкостью Алисе уже отправила на тест логопедам, работающим с детьми, чтобы получить обратную связь и понять, что надо усовершенствовать. Пока пандемийная ситуация позволяла, создатели игры побывали в детсадах с презентацией продукта. "Я опасалась, что с пузырями возиться непросто: если на улице все понятно, но в помещении все-таки придется мыть пол. Но педагоги и логопеды высоко оценили новую возможность. Поняли, что это не просто труляля".

Любопытный парадокс. На стадии разработки проекта Алисе провела анкетирование родителей. "Изначально думала, что покупателями станут родители маленьких детей, но они, почему-то решили, что "все это несерьезно". Тогда я сделала анкеты для педагогов и логопедов — то есть профессионалов. К моему великому изумлению и радости, все они проявили большой интерес и очень позитивно отозвались на идею. Так что в итоге я собираюсь предлагать наборы детсадам, чтобы они стали учебными пособиями детсадовских педагогов и логопедов. Наша жидкость более эластичная и лучше поддается контролю — магазинные пузыри быстро лопаются, на них так хорошо дыхание не потренируешь: не успел выдуть пузырь, как он лопнул".

Цель следующего года для Алисе — подобрать состав жидкости так, чтобы свойства сохранились, но она была полностью экологической и дружественной среде. Чтобы дети с астмой и аллергией могли без опаски играть. В этом деле у Алисе большие надежды на еще одно сотрудничество с бизнес-инкубатором, через который она надеется найти творчески мыслящих химиков.

Философия. Чудеса не знают границ, бордюров и решеток

Особая история для Алисе — работа с детьми с особыми потребностями. И не только с детьми. Вместе с мужем она приняла участие в проекте для мест заключения — "Семейные дни в тюрьмах" по всей Латвии.

"Как это невероятно это ни звучит, но это фантастика наблюдать, как здоровый мужик, такой большой медведь, которого было бы страшно встретить на темной улице, как маленький ребенок дует в мыльное колечко и радуется, когда пузырь не лопается, — рассказывает Алисе. — Это впечатление просто не передать словами! Именно в тюрьмах я научилась не пропускать все через себя, внутренне дистанцироваться, отдаться эмоциям конкретной ситуации с конкретным человеком, не углубляясь в то, что он совершил когда-то.

Все это очень пригодилось в работе с детьми с особыми потребностями. Когда мы впервые приехали в реабилитационный центр для таких детей, мне потом было очень тяжело эмоционально — месяц все это переживала. Когда научилась внутренней дистанции, с удовольствием соглашаюсь на такую работу. Например, раз в год мы ездим в Bruknas muiža на мероприятие Satversim Bruknā для семей с детьми, пережившими онкологию, и особых детей. В августе, когда все жители Брукны идут в крестных ход в Аглону, помещения отдают на неделю дают в пользование. Это всегда очень душевный обмен энергиями. Ни на одном другом мероприятии таких искренних эмоций не ощутишь. Это то, что меня вдохновляет и дает надежду: все будет хорошо".

Время от времени люди спрашивают: "А зачем тебе это, вообще, надо? Трудишься сутками, а никто тебе за это не платит!" И тогда Алисе представляет себя за кассой супермаркета в спокойной и размеренной жизни. "Нет, для меня гораздо важнее эмоциональная наполненность жизни, чем ощущение стабильности и надежности. Да, время пандемии страшно для любого артиста, но я использую его для обучения и создания задела на будущее. Zoom дает для этого отличные возможности. Подумываю, как организовать через него мастер-классы по занятиям дыхательной гимнастики. Пузыри-онлайн — это вызов!"

К рекордам Гиннеса Алисе никогда не стремилась, но что значат мыльные пузыри для детей, убедилась на своем опыте. Как-то на мероприятии Праздника Риги они с мужем давали часовое представление — уже в первых пять минут шоу металлическое ограждение не выдержало напора публики — пришлось ответственным мамочкам силой сдерживать возбужденную детскую толпу. А на мероприятии в Добеле охранять артистов, колдующих с пузырями на возвышении, вызвались земессарги. "Мы были как рок-звезды на сцене! — смеется Алисе. — И кто еще будет утверждать, что пузыри — это несерьезно?"

