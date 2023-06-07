PVD изъяла у заводчицы овчарок за жестокое обращение, но она продолжает разводить собак

У заводчицы немецких овчарок забрали пять собак за жестокое обращение с ними. Животные были истощены — их просто не кормили. Сейчас собаки находятся в приюте Mežavairogi, а хозяйка судится с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD), чтобы вернуть питомцев. При этом она продолжает выставлять успехи своих собак на выставках и заниматься разведением овчарок. Об этом сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на передачу "Новый день".

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Заводчица состоит в клубе International Union of Canine breeders audzētavas, ее собаки спокойно участвуют в выставках, люди покупают щенков, и даже закон пока не на стороне этих животных.

Однако минувшей зимой сотрудники PVD изъяли у заводчицы пять собак. С тех пор животные находятся в приюте Mežavairogi.

Однако и после изъятия собак хозяйка продолжила, как говорят другие заводчики, заниматься разведением. Ослабленные от голода собаки продолжают рожать. История получила огласку с подачи других заводчиков.

"Не кормить собак, идти вечером самой покушать, лечь спать, зная, что собаки голодные. Мы собаками занимаемся уже 43 года, и чуть-чуть понимаем, что это такое. Вырастить таких собак — это очень большой труд, работа и деньги. Но это хобби, хобби — всегда дорогое", — рассказал один из заводчиков Айгарс Бронка.

По его словам, у длинношерстной овчарки не должны торчать ребра — именно так должна выглядеть здоровая собака.

PVD приезжала к овчаркам дважды. И первый раз службу вызвал именно Айгарс — после того, как узнал о смерти одной из собак. Впрочем, подтверждения голодной смерти нет. Умерла и вторая собака, которую заводчица планировала продать в Литву. По словам Айгарса, он видел этих собак и они были истощенными.

О гибели собаки говорят и записи самой заводчицы в соцсетях. Однако она написала, что одна из овчарок погибла под колесами машины, а причина смерти второй неизвестна.

Зато известно, что работники PVD приезжали дважды. Первый раз сделали предупреждение, дали время исправить ситуацию. Во второй раз хозяйка не смогла показать еду для животных, и состояние собак уже свидетельствовало о том, что в содержании есть проблемы. Как сообщила глава Отдела по надзору за ветобъектами Майрита Риекстиня, при обеих проверках было пять собак.

Кроме изъятия животных, на хозяйку наложили административный штраф. Максимальное наказание за жестокое обращение с животными составляет 2000 евро, если же животное получает травмы или умирает, нарушителю грозит уголовная ответственность. Однако доказательств, что животные умерли голодной смертью — нет.

"В нашем распоряжении нет информации о том, что животные умерли. Во время проверки мы констатировали нарушения, и изъяли животных", — отметила Риекстиня.

Также среди наказания нет и запрета на содержание животных. Хозяйки при изъятии собак дома не было. И не уследил за ними другой человек, которому она их доверила.

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Во время изъятия собак хозяйка была у заводчица Алены Чингуле и занималась спариванием овчарок. Чингуле заявила, что собака выглядела нормально. По ее словам, заводчица ей сразу рассказала, что у собак нет вакцинации, у многих нет документов, многие не зарегистрированы и привезены с России. Лишь две из собак были зарегистрированы на заводчицу.

Еще до всего произошедшего Чингуле купила у нее одну овчарку. Вторую она спасла после того, как узнала, что собакам грозит приют. Она досталась Чингуле в очень плохом состоянии, с истощением.

Изъятых животных привезли в приют Mežavairogi. Его глава Данута Приеде сообщила, что собаки поступили с пониженным весом и мало социализированные. Животные медленно возвращаются в свое нормальное состояние.

"Несколько собак агрессивно себя ведут до сих пор. Хозяйка собак сказала, что две собаки спарены, поэтому со страхом ждали щенков. Слава богу, только одна родила. Но, к сожалению, из пяти щенков выжили двое. Двоих она съела сразу после родов, один умер в утробе. Это указывает на то, что с собакой не все в порядке было до этого. Скажу так, спаривать собак в таком состоянии — это неправильно и жестоко", — сказала Приеде.

Глава Mežavairogi думает, что к собакам плохо относились, у них не было необходимой коммуникации с человеком и физических нагрузок. По словам Приеде, собак держали лишь для получения денег.

При этом искать новый дом собакам в приюте не могут. Их хозяйка оспорила решение PVD в суде, сколько будет идти разбирательство неизвестно. Все это время собаки и щенки проведут в приюте.

Кроме того, лишь одна из пяти собак только одна была зарегистрирована в базе данных, из-за чего Приеде предполагает, что овчарок разводили незаконно. Между тем, одна изъятая собака уже смогла найти новый дом.