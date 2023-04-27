PVD: кишечные инфекции в детских садах не связаны с украинскими яйцами

С февраля по апрель в нескольких детских садах дети болели кишечными инфекциями. Родители беспокоились, что это может быть связано с яйцами из Украины, однако Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) не нашла несоответствий европейским требованиям ни у одного из проверенных в 2022 году яйца из Украины, пишет Neatkarīga.

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Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) разработал стандартные письма с рекомендациями, которые отправляются родителям учеников, если в детском саду есть заболевшие острыми кишечными инфекциями. Такие письма рассылаются уже три-четыре года. Как объяснила представитель SPKC Илзе Арая, возбудители кишечных инфекций могут быть разные — сальмонелла, норовирус, различные бактерии и т. д. Поэтому важно как обращать внимание на продукты питания, так и соблюдать гигиену.

Эксперт Продовольственно-ветеринарной службы Светлана Альминович-Мильянович рассказала изданию, что если в детсаду констатируют несколько случаев заболевания, эпидемиологическое расследование проводит SPKC, а если есть подозрение, что дело в продуктах питания, подключается PVD. За этот период PVD получила от SPKC 10 сообщений о таких подозрениях, только в одном случае дело было действительно связано с питанием в детсадах. При этом у PVD нет информации о том, что случаи заболевания связаны с использованием яиц из Украины.

Два года назад PVD сообщало о грузе яиц из Украины, которые могут быть опасны для здоровья, однако после этого усилился контроль за яичными продуктами на границах. Были констатированы отдельные случаи, когда товары не соответствовали требованиям. Однако в 2022 году все лабораторно проверенные яйца из Украины были в порядке.

Стоит, однако, отметить, что с начала войны украинские яйца и яичные продукты попадают в Латвию не через латвийские пограничные пункты, а через другие страны ЕС, чаще всего через Польшу, и проверяются на пограничных пунктах этих стран.