PVD: на прошлой неделе африканская чума свиней была выявлена у 82 диких кабанов

На минувшей неделе африканская чума свиней (АЧС) была выявлена у 82 диких кабанов, а неделей ранее заболевание было выявлено только у 38 диких кабанов, свидетельствуют данные Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).

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На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано самое большое количество случаев АЧС за одну неделю в этом году.

Заболевание было выявлено у 25 диких кабанов в Алуксненском крае, в том числе у 12 диких кабанов в Яунаннской волости, у пяти диких кабанов в Зиемерской волости, у четырех диких кабанов в Алсвикьской волости, у двух диких кабанов в Малиенской волости, а также у одного дикого кабана в Аннской волости и у одного дикого кабана в Яуналуксненской волости.

Также вирус был выявлен у 24 диких кабанов в Мадонском крае: заражено семь кабанов в Метриенской волости, шесть в Цесвайнской волости, пять в Сарканьской волости, три в Индранской волости, два в Праулиенской волости и один в Аронской волости.

В свою очередь, в Гулбенском крае АЧС выявлена у 15 диких кабанов в Гулбенском крае: заражено 10 кабанов в Леясциемской волости, два в Тирзской волости, по одному в Белявской, Яунгулбенской и Литенской волостях.

Между тем в Екабпилсском крае заражено семь диких кабанов — три в Кукской волости, два в Асарской волости и по одному в Калнасской и Ритской волостях.

В Валмиерском крае вирус был обнаружен у четырех кабанов, в том числе у трех кабанов в Коценской волости и у одного кабана в Зилакалнасской волости.

Также вирус АЧС был обнаружен у трех кабанов в Трапенской волости Смилтенского края, двух кабанов в Краславском крае (по одному в Каплавской и Кеповской волостях). Заражено по одному кабану в Умургской волости Лимбажского края и Сигулдской волости Сигулдского края.

Таким образом, в популяции диких кабанов АЧС в этом году был выявлен у 383 особей в 97 волостях 23 краев Латвии.