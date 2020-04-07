PVD на время эпидемии Covid-19 просит не гладить чужих животных и не позволять посторонним гладить своих

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) на время эпидемии Covid-19 в целях безопасности и снижения рисков призывает не гладить чужих животных, а также не позволять посторонним гладить своих домашних питомцев.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Представители PVD указали, что на сегодняшний день недостаточно научных исследований, которые бы доказали, что коронавирус передается от собак или кошек человеку или же от человека — домашним животным. Однако в мире уже зафиксировано несколько случаев, когда Covid-19 констатировали и у животных: у двух собак и одного кота, чьи владельцы были заражены коронавирусом, а также у тигра, за которым ухаживал заразившийся коронавирусом смотритель зоопарка.

PVD призывает владельцев домашних животных быть осмотрительными, учитывая случаи, когда у домашних животных также констатировали Covid-19, а также опираясь на тот факт, что болезнь новая и еще не изучена.

В этой связи эксперты просят не гладить бродячих и чужих животных, не приближаться к ним, не забирать домой. После любого контакта с чужим или бродячим животным необходимо тщательно помыть руки. Также PVD призывает не позволять посторонним гладить ваших котов и собак.

В качестве рекомендаций также указывается, что во время прогулки не стоит разрешать своим домашним животным контактировать с чужими котами и собаками. Если у владельца подтвержден Covid-19, необходимо избегать тесного контакта с домашними животными, не гладить их, а также не приближать к ним лицо.

Если человек, у которого констатирован коронавирус, не может позаботиться о своем домашнем питомце, его нужно отвести в ветеринарную клинику, зарегистрированную в базе PVD, приют или гостиницу. Сделать это можно только по предварительной записи или договоренности, проинформировав, что владелец животного заболел Covid-19.