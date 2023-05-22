PVD начала вакцинацию диких животных от бешенства

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) начала вакцинацию лесных животных, сообщили агентству LETA в PVD.

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Вакцины будут размещены вдоль восточной границы с помощью самолетов малой авиации.

Вакцинные приманки представляют собой коричневатые кубики из смеси рыбной муки, жира и парафина. В них была введена вакцина, содержащая ослабленный штамм вируса бешенства.

PVD отмечает, что вакцина не предусмотрена для собак и кошек, однако ее употребление в пищу не будет угрожать здоровью животного. Также вакцина не опасна для человека и окружающей среды. Однако при попадании вакцины в глаза или рану следует обратиться к врачу.

В службе напоминают, что бешенство — опасное неизлечимое инфекционное заболевание, угрожающее жизни животных и людей. Резервуаром бешенства в природе являются дикие животные, в основном лисы и еноты. Домашние животные, чаще всего непривитые собаки и кошки, заражаются бешенством после контакта с больными дикими животными.

Единственно эффективной мерой профилактики бешенства является своевременная вакцинация животных, подчеркивают в службе.

Программа борьбы с бешенством, разработанная PVD, была одобрена и софинансирована Европейской комиссией.

Служба также отмечает, что благодаря систематической вакцинации диких животных весной и осенью в Латвии удалось ликвидировать бешенство — последний случай бешенства у лесных животных был выявлен в 2010 году, а у домашних — в 2012 году. В 2015 году Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) официально признала Латвию страной, свободной от бешенства.

Учитывая распространение бешенства в соседних странах, PVD призывает регулярно вакцинировать домашних животных от бешенства, а также сообщать ветеринару или PVD о каждом подозрении на бешенство.