Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) приостанавливает продажу филе желтоперого тунца в магазине Promo Cash&Carry на ул. Тирайнес, поскольку после употребления рыбы в пищу от потребителей поступили жалобы на симптомы аллергии.

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В настоящее время неизвестно, что вызвало аллергическую реакцию у потребителей, однако есть подозрение, что это мог быть гистамин, который может накапливаться в рыбе в повышенных количествах при неправильной обработке и хранении, например, при длительном хранении после вылова или при размораживании в неподходящей температуре.

В PVD пояснили: когда гистамин попадает в организм человека, он действует быстро и может вызывать аллергические симптомы, такие как покраснение и/или отек кожи и/или слизистых оболочек, сыпь, тошноту, рвоту, диарею и головокружение.

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы взяли образцы для лабораторных исследований.

Филе желтоперого тунца, продажа которого приостановлена инспекцией, было произведено во Вьетнаме. Номер партии Nr. U52S276, дата доставки — 22.11.2022.

SIA Sanitex поручено приостановить распространение партии этого продукта

до выяснения обстоятельств и в других магазинах этой торговой сети, а также проинформировать своих клиентов, в основном юридических лиц.