PVD призывает не покупать шоколадные яйца Kinder Surprise. Они могут быть заражены сальмонеллой

В Эстонии из–за распространения сальмонеллы через шоколад в Европе в качестве предупредительной меры изымаются из продажи шоколадные яйца и конфеты Kinder. В Латвии в связи с этим инициированы проверки на дистрибьюторских предприятиях и в продуктовых магазинах крупнейших торговых сетей.

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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает, что в девяти странах Европы выявлены случаи заражения сальмонеллезом после употребления в пищу шоколада. Как пишет Reuters, в больницы попало большое число детей.

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) также получила информацию о том, что предприятие Fererro отозвало все шоколадные изделия под брендом Kinder, произведенные на фабрике в Бельгии в период с 15 октября 2021 года до 10 января 2022 года. Изъяты были также шоколадные яйца с игрушками внутри Kinder surprise, потому что существует риск их заражения бактериями сальмонеллы.

Согласно информации в распоряжении PVD, возможно, зараженные продукты и латвийским предприятиям поставил польский дистрибьютор, поэтому служба отправила запрос, но пока не получила информацию о конкретных названиях продуктов, партиях и компаниях от польской службы по надзору за оборотом продуктов питания.

В то же время PVD уже начала проверки в латвийских предприятиях, а также связалась с крупнейшими торговыми сетями Латвии, чтобы убедиться, что они не продают произведенные на бельгийской фабрике продукты бренда Kinder.

PVD призывает жителей перед покупкой шоколада Kinder проверять маркировку на товарах и не покупать их, если они произведены в Бельгии. Если все же был куплен произведенный в Бельгии продукт Kinder, служба призывает вернуть его обратно продавцу.