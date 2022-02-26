PVD просит отозваться владельцев конюшен, чтобы разместить лошадей с Украины

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) просит отозваться владельцев конюшен в Латвии, у которых можно разместить лошадей с Украины.

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Информацию об адресе, количестве лошадей, которых можно принять, а также контактные телефоны конюшен PVD просит сообщать по телефону 29394696.