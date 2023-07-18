PVD: вспышка АЧС на свиноферме под Краславой возникла из-за несоблюдения биобезопасности

Все 48 свиней на пораженной африканской чумой свиней (АЧС) ферме в Робежниекской волости Краславского края были ликвидированы, и Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) заключила, что меры биобезопасности на этой ферме не соблюдались. В службе заявили, что это только начало: болезнь продолжит распространяться. Об этом пишет LSM.lv.

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Жанна — владелица ныне пустующей фермы, где были ликвидированы все 48 свиней. Большинство из них были поросятами и свиноматками. Женщина говорила со слезами на глазах и неохотно согласилась на разговор о случившемся.

"Мы были на ферме в среду и я увидела, что свиньи истощены и плохо едят, но ничего подозрительного я не заметила, потом в четверг они пили воду, но ничего не ели, мы проверили температуру, она была повышенная, у семи поросят была температура. Сначала мы думали, что это может быть краснуха, заметили, что уши посинели", — рассказала Жанна.

Через несколько дней умерла свинья. Хозяева позвонили в PVD, представители которой быстро прибыли и взяли образцы крови.

"Из 12 проб восемь оказались положительными, а так как они все содержатся вместе, понятно, что все они заболеют", — сказала Жанна.

Это уже четвертая вспышка на свиноферме и первая в Латгале. По оценкам PVD, в ближайшем будущем может появиться больше таких мест. На это есть разные причины, в том числе и то, что владельцы просто не соблюдают правила. Именно это и произошло на ферме в Робежниекской волости.

Руководитель Управления PVD в Южной Латгале Дзинтарс Юкшус заявил, что это "самое элементарное пренебрежение биобезопасностью". "Видите ли, там нет забора, есть три входа, дезинфицирующее средство, коврик у одного входа", — отметил Юкшус.

Биобезопасность должна соблюдаться на каждой ферме в Латвии, где содержатся домашние свиньи, независимо от их количества, констатирует PVD, обращая внимание на грубые ошибки на ферме в Робежниеках.

"Было видно, что дезинфицирующее средство было приготовлено для нас, оно не используется каждый день. Человек, который каждый день работает со свиньями, не знает, как разводить дезинфицирующее средство", — сказал Юкшус.

В ближайшие дни PVD также проверит другие близлежащие фермы, так как есть подозрение, что там также есть зараженные свиньи.

"Возможно, завтра будет вторая, к сожалению. Да, это начало…" — заключил представитель PVD.

Задействована и Госполиция, которая будет уделять повышенное внимание тому, ведется ли забой свиней в подозрительно больших количествах или вывозится ли мясо, что запрещено.