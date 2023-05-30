PVD: вымытых на берег тюленей могли убить рыбаки
Foto: F64

Мертвые тюлени, вымытые на побережье Курземе на прошлой неделе, могли погибнуть от колотых ранений. Смертельные травмы животные могли получить, когда рыбаки пытались освободить от них сети. Об этом сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (PVD).

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В службе рассказали, что при просмотре трупов животных не было обнаружено никаких признаков болезней, однако были обнаружены травмы, похожие на колотые раны. Они и могли стать причиной гибели тюленей.

Уже сообщалось, что на прошлой неделе в несколько мертвых тюленей были вымыты на берег моря в районе Лиепаи. Очевидцы сообщали о не менее 11 мертвых тюленях на участке побережья от Ниды до Юрмалциемса.

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