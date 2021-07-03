ПВС ежедневно фиксирует подозрительные объявления о продаже продуктов (список ссылок)

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) призывает: покупая продукты питания на порталах объявлений в интернете и в группах по интересам в социальных сетях, всегда проверяйте, зарегистрирован ли продавец в одном из регистров ПВС. Проверить это можно по ссылке: https://registri.pvd.gov.lv/.

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Приобретая продукты питания у неизвестных, а значит, скорее всего, нелегальных производителей и продавцов, покупатель ставить под угрозу свое здоровье.

Просматривая содержание различных интернет-страниц, ПВС констатировала, что, как правило, предлагают консервы из дичи, мясные продукты, кондитерские изделия. Также встречаются продавцы ягод и овощей из других стран, которые в своих объявлениях не указали ни название предприятия, ни информацию о продукции, которую они обязаны предоставлять потребителю. Если и можно идентифицировать таких продавцов, то их нет ни в одном регистре ПВС.

Foto: PVD

По правилам: продавец в своем объявлении обязан указать название предприятия, желательно — регистрационный номер в ПВС. Кроме того, потребителю должна быть доступна вся информация о продукте, который он собирается приобрести.

Если вы покупаете продукты, для хранения и транспортировки которых необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, мясные продукты, то их отправка пакоматом недопустима. Кроме того, компании, которые предоставляют услуги пакоматов, в своих внутренних правилах указали, что через ячейки запрещено отправлять быстро портящиеся продукты и посылки, для которых необходим специальный температурный режим.

Foto: PVD

Также ПВС не советует приобретать продукты животного происхождения, которые должны храниться в холоде, а покупателю они были доставлены транспортным средством, которое не оборудовано установкой, поддерживающей необходимый температурный режим.

ПВС призывает быть внимательными, приобретая товары по следующим ссылкам:

https://www.facebook.com/1726338757601864

https://www.facebook.com/vegancakeatelier

https://www.facebook.com/medijumi

https://medijumi.com/

https://www.facebook.com/rdkGURMAN

https://www.facebook.com/zalaiszirnis

https://www.zalaiszirnis.lv/

https://www.facebook.com/marketplace/item/964524147715100/

https://www.facebook.com/marketplace/item/315131810006417

https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/foodstuffs/fresh-meat/mbmfb.html

https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/foodstuffs/fish-and-seafoods/bieocf.html

https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/foodstuffs/tinned-foods/mxjme.html

https://www.facebook.com/marketplace/item/287028572989196/