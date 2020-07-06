ПВС призывает магазины изъять из торговли продукцию Talsu zivju kombināts

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) призывает торговые сети изъять из реализации продукты производства Talsu zivju kombināts, сообщает LETA.

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В службе объяснили, что комбинат не может доказать происхождение рыбных консервов, а часть продукции он был обязан уничтожить ещё в марте из-за констатированных нарушений. Речь идет о несоблюдении гигиенических требований в технологическом процессе. Помимо прочего, Talsu zivju kombināts не проводил лабораторные исследования , чтобы убедиться в безвредности продуктов, а также служба не смогла получить всю информацию о происхождении сырья, процессе стерилизации, хранении и тому подобном.

Учитывая нарушения, ПВС изъяла из оборота всю продукцию комбината, около 130 000 консервов, и остановила работу предприятия. Возбуждено административное дело.

Talsu zivju kombināts сообщил ПВС о том, что уничтожил изъятую из оборота продукцию, однако во время проверки инспекторы ПВС заметили, что в продаже есть не только якобы уничтоженные партии консервов, но и другие продукты комбината, вероятно, произведенные не на предприятии.

Служба изъяла из магазина и его склада 30 255 упаковок с консервами. Ведомство отметило, что работа комбината не возобновлена, поэтому их продукция не должна быть в продаже.

ПВС призывает потребителей, заметивших продукты Talsu zivju kombināts на полках магазинов, сообщать об этом по телефону доверия 67027402.

Talsu zivju kombināts был зарегистрирован в 2018 году с основным капиталом 10 000 евро. Его владельцем является Тамара Сиденко.