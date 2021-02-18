ПВС: в Латвии не выявлено случаев заболевания норок Covid-19
Foto: LETA

В Латвии на сегодняшний день не выявлено случаев заболевания Covid-19 среди норок, сообщил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис.

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"Латвия до сих пор сумела избежать заболевания среди норок", — сказал он, добавив, что проверки проводятся каждую неделю.

Как отметил Балодис, ПВС, как и Центр профилактики и контроля заболеваний, особое внимание уделяет работникам норковых ферм, и в случае, если кто-то заболеет, ПВС незамедлительно получит соответствующую информацию.

Как сообщалось, в Литве Covid-19 был обнаружен уже на двух норковых фермах.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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