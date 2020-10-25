PWC: Для того, чтобы на дорогах стало безопаснее, Латвии нужно 90 млн евро в год

Для того, чтобы существенно улучшить безопасность на дорогах, Латвии нужно вкладывать 90 млн евро в год, свидетельствуют итоги исследования, проведенного международной аудиторской компанией Price Waterhouse Coopers.

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Авторы исследования предложили четыре сценария: нулевой (сценарий А, где никаких дополнительных мероприятий нет), минимальный (сценарий B, без финансирования), оптимальный (С) и максимальный (D, с масштабным финансированием). В случае, если никакие мероприятия проводиться не будут, к 2030 году количество погибших в ДТП вырастет. Для достижения заявленной ранее цели (уменьшение количества погибших на 50%) необходимо идти по сценарию D, который предусматривает вложения в дорожную инфраструктуру и другие связанные с безопасностью меры. В этом случае количество жертв ДТП к 2030 году может выйти на уровень 51 погибшего и 272 получивших тяжелые травмы.

Авторы исследования отмечают, что с точки зрения абсолютных показателей количества погибших позиции Латвии выглядят плохими. Но динамика показателей хорошая. "Нужно учитывать, что общее количество погибших довольно мало, и даже один случай может сыграть существенную роль. Например, в 2018 году было несколько случаев с несколькими погибшими", — отметил представитель PWC Эгилс Трумпе.

Ранее начальник Главного управления полиции порядка Нормунд Крапсис заявил, что за последние десять лет в статистике ДТП и погибших в авариях не удается добиться равномерного улучшения. С начала года до 15 октября в ДТП в Латвии погибли 104 человека, в прошлом году за тот же период времени погибли 99 человек.