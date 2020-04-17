Пять из семи новых случаев заболевания Covid-19 зарегистрированы в Риге

За прошедшие сутки пять из семи новых случаев заболевания новым коронавирусом были зарегистрированы в Риге, сообщает LETA.

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Ещё один новый случай был обнаружен в Саласпилсском крае. Последний новый случай констатирован в крае, где число заболевших не достигло пяти человек, поэтому Центр по профилактике и контролю заболеваний не может назвать край.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки сделаны 1535 тестов и в семи случаях они оказались положительными. Всего в Латвии 682 больных Covid-19. В стационаре 42 пациента, пять из них в тяжелом состоянии. Из стационара выписан 61 пациент. Пять человек умерли, 88 человек выздоровели.