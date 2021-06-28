Пять партий договорились о создании коалиции в Ропажской краевой думе

Коалиционный договор подписали 14 новоизбранных депутатов Ропажской краевой думы, представляющие правительственные партию Latvijas attīstībai, "Новое Единство" и Национальное объединение, а также Латвийский Крестьянский союз и Латвийское объединение регионов. Председателем краевой думы станет Вита Паулане (Latvijas attīstībai).

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"Согласие" также выразило поддержку новой власти, хотя и не подписало коалиционный договор, сообщила Вита Паулане, действующий председатель Стопиньской краевой думы (Стопини вошли в состав объединенного Ропажского края наряду с Ропажи, Гаркалне и Вангажи). Всего в состав Ропажской краевой думы входят 19 депутатов, при поддержке "Согласия" коалиция имеет поддержку 16.

В Ропажском крае за бортом коалиции остались депутаты, представляющие правительственные политические силы — 1 депутат, избранный от движения Par! (входит вместе с партией Latvijas attīstībai в состав объединения Attīstībai/Par!) и 2 депутата от Новой Консервативной партии.

Коалиция договорилась о том, что председателем думы будет избрана Вита Паулане, представляющая партию Latvijas attīstībai, которая завоевала первое место на выборах (7 из 19 мандатов). У Паулане будет 2 заместителя на зарплате: один из Latvijas attīstībai, второй из Национального объединения. Работа третьего заместителя, который будет отвечать за сотрудничество с другими самоуправления, оплачиваться не будет.

Вита Паулане подчеркнула, что создание коалиции, пользующейся максимальной поддержкой, было целью.