Пять партий пообещали развивать латгальский язык

Пять политических партий пообещали сохранять латгальские ценности, развивать язык и заниматься проблемами социально-экономического неравенства в регионе, сообщил агентству LETA Агрис Битанс, председатель Совета по исполнению решений Латгальского конгресса.

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Меморандум подписали "Согласие", "Национальное объединение", "Консервативные", "Новое Единство" и "Объединенный список".

29 апреля на Латгальском конгрессе прошла дискуссия "Латгальский политический барометр: латгальская политика до и после российского вторжения в Украину". На конгресс были приглашены лидеры 10 политических сил, чьи рейтинги по итогам опроса SKDS в первые три месяцы были не ниже 2%: "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян, Национальное объединение, "Согласие", "Развитие/За!", "Прогрессивные", Русский союз Латвии, "Консервативные", "Латвия на первом месте" и "Латвийское объединение регионов".

На конгрессе приняли резолюцию, где выдвинули важнейшие задачи на ближайшие пять лет, связанные с развитием Латгалии, латгальского языка, экономики и гражданской активности местных жителей.